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Швейная машина Singer Fashion Mate 3337 белый

Артикул: 218958
  • Швейная машина Singer Fashion Mate 3337 белый - фото 1
  • Швейная машина Singer Fashion Mate 3337 белый - фото 2
  • Швейная машина Singer Fashion Mate 3337 белый - фото 3
Швейная машина Singer Fashion Mate 3337 белый - фото 1
Швейная машина Singer Fashion Mate 3337 белый - фото 2
Швейная машина Singer Fashion Mate 3337 белый - фото 3
12 670 руб. 
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+ 160 КэтКоинов
Артикул: 218958
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендSinger
Тип товараШвейные машины
Быстрая смена лапкида
Подтипэлектромеханическая
Цветбелый
Ручка для переноскида
Рукавная платформада
Регулировка ширины зигзагада
Регулировка длины строчкида
Реверсда
Подсветкада
Выполнение петельавтоматическое
Отсек для хранения принадлежностейда
Особенности выполнения петельАвтоматическое выметывание прямой бельевой петли под размер пуговицы.
Нитевдевательда
Максимальная ширина стежка6
Максимальная длина стежка4
Количество строчек29
Количество петель1
Челнокгоризонтальный
Швейная машина Singer Fashion Mate 3337 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Singer Fashion Mate 3337 белый - стоимость товара 12670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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