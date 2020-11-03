Кулер Deepcool GAMMA ARCHER

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|Бренд
|Deepcool
|Тип товара
|Вентилятор для процессора
|Socket
|LGA775, LGA1150/1151/1155/S1156, AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, AM4, FM2/FM2+, S754, S939, S940
|Вес, кг
|0.315
|Диаметр вентилятора, мм
|120
|Длина, см
|12.4
|Материал радиатора
|алюминий+медь
|Назначение
|для процессора
|Наличие тепловых трубок
|нет
|Совместимость
|Intel Core i7/i5/i3 / Core 2 Extreme/Quad/Duo / Pentium G/D/4 / Pentium / Celeron Dual-Core/D / Celeron / AMD FX X8/X6/X4 / A8/A6/A4 / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Phenom X4/X3 / Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X2/FX / Athlon / Sempron
|Уровень шума
|26.1 дБ
|Ширина, см
|12.1
|Высота, см
|6.55
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|1600
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|900
|Производство
|Китай
|Тип коннектора
|4-pin
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