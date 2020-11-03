Память DDR2 Patriot 2Gb Signature Line (PSD22G80026)

2-гигабайтная оперативная память Patriot Signature [PSD22G80026] применяется в офисных рабочих станциях и домашних компьютерах, использующих память, относящуюся к типу DDR2. Модуль памяти отличается высокой степенью надежности, и может использоваться в системах, работающих с нагрузкой выше средней. Устройство подойдет для использования как в качестве единственного модуля памяти, так и для применения в комбинации с аналогичными модулями. Модуль памяти Patriot Signature [PSD22G80026] использует тактовую частоту 800 МГц. Устройство может работать на частотах 400, 577 и 633 МГц. Пропускная способность модуля памяти равна 6400 МБ/с. Модель соответствует таймингам 6-6-6-18. Для питания модуля памяти используется напряжение 1.8 В. Высота устройства равна 31 мм. Модуль памяти поставляется в компактной упаковке, конструктивное исполнение которой позволяет ознакомиться с внешним видом устройства. В наличии наклейка, на которой содержится информация об основных технических характеристиках памяти.
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