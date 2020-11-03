8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Thermaltake ATX 550W LT-550P

Артикул: 109313
  • Блок питания Thermaltake ATX 550W LT-550P - фото 1
  • Блок питания Thermaltake ATX 550W LT-550P - фото 2
Блок питания Thermaltake ATX 550W LT-550P - фото 1
Блок питания Thermaltake ATX 550W LT-550P - фото 2
3 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 109313
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендThermaltake
Тип товараБлок питания
Вес, кг3
Питание видеокарты2х(6+2) pin
Питание мат. платы и процессора24+4+4 pin
Размер вентилятора(ов), мм120
Размеры (ВхДхШ), см8.6х14х15
Разъемы SATA, шт5
Количество вентиляторов1
Мощность, Вт550
Состояние товарановый
Форм-факторATX
Блок питания Thermaltake Litepower 550W [LTP-0550P-2] обладает габаритами 140x150x86 мм и относится к форм-фактору ATX. Вы сможете разместить представленное комплектующее оборудование в большинстве современных моделей ПК. Максимальные показатели коэффициента полезного действия достигают 85%, что говорит о высокой производительности рассматриваемой модели и ее потрясающей эффективности. Производители оснастили провода дополнительной оплеткой, тем самым снизив риск их спутывания и выхода из строя вследствие перегибания. За охлаждение аппаратной части Thermaltake Litepower 550W [LTP-0550P-2] отвечают два кулера, обладающие размерами 120x120 мм и 80x80 мм соответственно. Поставка электроэнергии в материнскую плату осуществляется через разъем 24-pin. Для питания жестких дисков предусмотрено 5 интерфейсов 15-pin SATA. «Прожорливые» видеокарты получат в лице рассматриваемой модели дополнительный источник электроэнергии за счет двух разъемов 6+2-pin. Достойные показатели мощности (550) позволяют использовать представленное оборудование в офисных и игровых ПК.


Теги товара: 550W, ATX, игровые, ATX 500W.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Блок питания Thermaltake ATX 550W LT-550P - этот товар вы можете купить по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...