Блок питания Thermaltake ATX 550W LT-550P

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Thermaltake
|Тип товара
|Блок питания
|Вес, кг
|3
|Питание видеокарты
|2х(6+2) pin
|Питание мат. платы и процессора
|24+4+4 pin
|Размер вентилятора(ов), мм
|120
|Размеры (ВхДхШ), см
|8.6х14х15
|Разъемы SATA, шт
|5
|Количество вентиляторов
|1
|Мощность, Вт
|550
|Состояние товара
|новый
|Форм-фактор
|ATX
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