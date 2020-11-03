Блок питания Thermaltake ATX 550W LT-550P

Блок питания Thermaltake Litepower 550W [LTP-0550P-2] обладает габаритами 140x150x86 мм и относится к форм-фактору ATX. Вы сможете разместить представленное комплектующее оборудование в большинстве современных моделей ПК. Максимальные показатели коэффициента полезного действия достигают 85%, что говорит о высокой производительности рассматриваемой модели и ее потрясающей эффективности. Производители оснастили провода дополнительной оплеткой, тем самым снизив риск их спутывания и выхода из строя вследствие перегибания. За охлаждение аппаратной части Thermaltake Litepower 550W [LTP-0550P-2] отвечают два кулера, обладающие размерами 120x120 мм и 80x80 мм соответственно. Поставка электроэнергии в материнскую плату осуществляется через разъем 24-pin. Для питания жестких дисков предусмотрено 5 интерфейсов 15-pin SATA. «Прожорливые» видеокарты получат в лице рассматриваемой модели дополнительный источник электроэнергии за счет двух разъемов 6+2-pin. Достойные показатели мощности (550) позволяют использовать представленное оборудование в офисных и игровых ПК.