Блок питания Hipro ATX 500W HPC500W-Active

Выполнен в стильном черном корпусе и имеет мощность 500. Производительность устройства находится на хорошем уровне и составляет 78%. Также здесь имеется активный PFC. Блок питания HIPRO HPC500W-Active имеет полный комплект портов для подключения к современному ПК. Сюда входит SATA, Peripheral и FDD. Также устройство имеет разъемы, предназначенные для подключения питания материнской платы, процессора и видеокарты. Система охлаждения реализована за счет 120-миллиметрового вентилятора, имеющего встроенный терморегулятор оборотов. В комплект поставки не входит сетевой кабель.