Радиатор масляный BALLU BOH/CL-05WRN 1000

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ballu
|Тип товара
|Масляный радиатор
|Напряжение, В
|220-230
|Количество секций
|5
|Мощность обогрева
|500/1000 Вт
|Напряжение
|220-230 В
|Площадь обогрева
|15 м2
|Регулировка мощности
|есть
|Таймер
|нет
|Термостат
|есть
|Управление
|механический
|Защита от мороза, отключение при перегреве
|отключение при перегреве
|Потребляемая энергия
|1,0кВт
|Тип установки
|Напольный
|Вес, кг
|4,5
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