Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete

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|Бренд
|Omron
|Тип товара
|Ингалятор (небулайзер)
|Адаптер питания
|есть
|Питание от сети
|да
|Тип ингалятора
|компрессорный
|Тип маски
|взрослая, детская
|Вес, кг
|1.3
|Высота, см
|13
|Длина, см
|21.5
|Емкость резервуара для лекарства, мл
|12
|Производство
|Италия
|Сумка в комплекте
|есть
|Ширина, см
|19
Комплектация:
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29.09.2019
Надёжность, удобство, качество
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Давно мечтала приобрести новый ингалятор, так как мой старый РОМАШКА - это древний век. Наступили холода и я купила небулайзер Omron C-300. Пересмотрела кучу отзывов и остановилась на нём. Купила в КОТОФОТО, т.к. цена меня вполне устроила.