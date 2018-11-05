Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Canon
|Тип товара
|Фотоаппарат зеркальный
|Физический размер матрицы, мм
|36x24
|Тип дисплея
|ЖК
|Серийная съемка, кадр/сек
|7
|GPS
|есть
|Wi-Fi
|есть
|Разрешение дисплея (точек)
|1620000
|Размер дисплея, дюйм
|3.2
|Разрешение матрицы, Мпикс
|30.4
|Bluetooth
|нет
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Тип матрицы
|CMOS
|Тип карт памяти
|CompactFlash тип I (совместима с UDMA 7) (несовместима с Type II и Microdrive)/SD/SDHC/SDXC и UHS-I
|Тип видоискателя
|зеркальный
|Светочувствительность
|100-32000 ISO
|Процессор
|DIGIC 6+
|Объектив в комплекте
|нет
|Максимальное разрешение видеосъемки
|4096x2160
|Кроп-фактор
|1
|Крепление внешней вспышки
|башмак
|Комплектация
|фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, интерфейсный кабель, документация, упаковка
|Запись видео
|есть
|Влагозащита
|есть
|Байонет
|Canon EF
|Цвет
|черный
|Вес, кг
|0.8
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body представляет собой модель, которая одинаково хорошо подойдет как профессиональным пользователям, так и фотографам-любителям. Имеет сенсорный экран, благодаря которому обеспечивается простая навигация по меню. Обладает способность снимать видеоролики с кинематографическим качеством в формате Full HD и 4K. Поддерживается дистанционное управление камерой с мобильных устройств, что позволяет использовать фотоаппарат для съемки различных событий с участием оператора, осуществляющего управление камерой со своего смартфона. Надежная защита от влажности и пыли позволяет вести съемку при любой погоде и в любых условиях. Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body обладает относительно небольшим весом и компактными размерами, благодаря чему не составляет труда иметь камеру при себе в путешествиях и походах.Особенности:
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05.11.2018
По сравнению с марком 3 это новая камера (как и третий марк по сравнению с вторым). Затвор стал тише и мягче, фокус еще быстрее, экспозамер точнее. Исо рабочее 10-12 тыс. (шумы, конечно заметны, на 3200 почти нет). Очень удобно использовать GPS, причем батарею он особо не нагружает. Очень удобный сенсорный экран, в режиме лайв вью можно выбирать точку и делать снимок одним нажатием (когда точка съемки не на уровне глаз). Новые объективы попиксельно разрешают матрицу в 30 мегапикселей. Двойной пиксель пока не использовал, т.к. не хочу осваивать другой софт.
Недостатки:
Аккумулятор почему-то заряжается на 2-3 деления из 4, при покупке он был в глубоком разряде, когда я камеру проверял, то несколько раз подзаряжал по 5 минут, возможно это повлияло. Другой аккумулятор заряжается полностью. Время работы по сравнению с марком 3 не увеличилось, в любом случае 2 аккумулятора на день всегда хватает. 4K видео не снимает на карты CF x400 и x800, отключается, видимо нужны быстрее.
05.11.2018
камера конечно хорошая . много новых удобных вещей . тач экрана . автофокус лучше стал . тени замечательно тянутся . определение лиц и съёмка через экран стали востребованы .
Недостатки:
динамический диапазон не работает в светах . светлые участка часто выбивает . и там не остаётся информации , соответственно вытянуть нечего . обычно это небо и его почти ни когда нет . помощь с Д+ не особо спасает .
сторонние объективы такие как сигма , тамрон работают нормально только с отключенными улучшайзерами объектива в настройках камеры.
Комментарий:
думаю производитель может исправить ситуацию с ДД программно . возможно доработав новую прошивку . тем более как выяснилось в технологии дуал пиксель вся картинка в светлых участках полностью имеется , но её не просто достать . а нужно чтобы эта информация сразу сохранялась в рав . по объективам ; оба (два) со светосилой 1,2 работают точно и красиво , разрешения более чем . автофокус гораздо лучше прежних марков .
05.11.2018
Тут просто можно перечислить все характеристики. Заявленные 30 мегапикселей - это здорово в некоторых ситуациях. Dual Pixel RAW - интересно, но использовал редко. Большим достоинством стало увеличенная скорость съёмки: за серию получается снять 17 raw-кадров вместо 13 на тройке
Комментарий:
На нескольких кадрах сделал сравнение с тройкой. На ISO 6400 шумов чуть меньше, на 16000 практически одинаково. Давал нескольким людям сравнить кадры, большинство выбрали кадры, снятые на третий Марк. Снимаю я исключительно фото, так что улучшенное видео не прокомментировать не могу. Для тех, кто, как и я, занимается фотосъемкой, и имеет третий марк или выбирает между 3 и 4, рекомендую подождать выхода пятого - лишние мегапиксели не особо важны (их всего на 8 больше), шум от затвора сильно ниже, но не стоит того, разве что из-за скорости съёмки.
21.07.2018
1) Молниеносный автофокус dual pxl
2) 30 мг пиксельная матрица
3) Быстро-работающий тач скрин, действительно быстрый как у iphone
4) Привычный интерфейс , эргономика
5) Следящий автофокус на высоте
Недостатки:
Батарее теперь хватает на меньшее время
урезанный 4к, но в моем случае это не влияло на выбор.
Комментарий:
Камера получилась достойным продолжением легендарного пятака. Пользую этой серию еще со 2го марка, затем был 3 и вот сейчас 4.
Доволен приобретением полностью, вот только бы динамического диапазон в светах добавить и цены бы ему не было.
21.07.2018
камера конечно хорошая . много новых удобных вещей . тач экрана . автофокус лучше стал . тени замечательно тянутся . определение лиц и съёмка через экран стали востребованы .
Недостатки:
динамический диапазон не работает в светах . светлые участка часто выбивает . и там не остаётся информации , соответственно вытянуть нечего . обычно это небо и его почти ни когда нет . помощь с Д+ не особо спасает .
сторонние объективы такие как сигма , тамрон работают нормально только с отключенными улучшайзерами объектива в настройках камеры.
Комментарий:
думаю производитель может исправить ситуацию с ДД программно . возможно доработав новую прошивку . тем более как выяснилось в технологии дуал пиксель вся картинка в светлых участках полностью имеется , но её не просто достать . а нужно чтобы эта информация сразу сохранялась в рав . по объективам ; оба (два) со светосилой 1,2 работают точно и красиво , разрешения более чем . автофокус гораздо лучше прежних марков .
21.07.2018
Лично для меня: 1. Безупречный автофокус для видео.
2. Качество видео! Добавлен 4К видео.
3. Сенсорный экран(дисплей), скорость его работы, четкость экрана.
4. Два слота для карт памяти.
5. Точное определение экспозиции(по сравнению с прошлыми моделями), и классный цвет.
6. Тихий режим затвора(это песня).
7. Диапазон рабочих ISO.
8. 61 точка фокусировки, и зоны управления фокусом.
9. Программируемые кнопки управления.
Недостатки:
1. Шум при ISO 3200, в сравнении с Nikon D4 2012 г. выпуска - велик.
2. В тихом режиме, батарею жрёт, - но по другому, и быть не может...
3. Нет возможности сделать фото в режиме видеосъемки.
4. Неповоротный экран.
Комментарий:
Брал для съёмки фото и видео в сентябре 2017 г. До этого был, и есть 5Д М2. Разница конечно очень большая! До сих пор не нарадуюсь. Поразил автофокус для видео, - быстро, чётко, и по моему, с каким-то "логическим" мышлением работает. Нравятся и все остальные изменения! Ни разу не пожалел о покупке! Версия ПО: 1.0.4. Зависаний не было. Камеру однозначно рекомендую! Наконец-то Canon создал камеру, которую действительно можно покупать!