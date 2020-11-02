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Душевая система для душа Lemark Brava LM4760G

Артикул: 103536
  • Душевая система для душа Lemark Brava LM4760G - фото 1
  • Душевая система для душа Lemark Brava LM4760G - фото 2
Душевая система для душа Lemark Brava LM4760G - фото 1
Душевая система для душа Lemark Brava LM4760G - фото 2
44 430 руб. 

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44 400 руб. 

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Артикул: 103536
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус, 1 год на душевые принадле
Этот товар можно купить в рассрочку от 7 405 руб./месяц 
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Коллекция Brava
filter_noneТовар входит в коллекцию Brava

Коллекция Brava

БрендLemark
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа20.4 см
Кол-во режимов верхнего душа1
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Скрытый монтажнет
Функция Тропический дождьда
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Наличие излива у смесителянет
Диаметр ручного душа6.6 см
Кол-во режимов ручного душа1
Страна бренда Чехия
Цветзолото
Высота душевой штанги147 см
Длина душевого шланга150 см
Вес, кг5.75
режим «Тропический дождь», регулируемая высота верхнего душа, диаметр верхнего душа - 20.4 см


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Самовывоз невозможен
Душевая система для душа Lemark Brava LM4760G - купить по цене 44430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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