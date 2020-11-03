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Главная Товары для красоты и здоровья Зеркала для макияжа Зеркало косметологическое с подсветкой Gezatone Lm110

Зеркало косметологическое с подсветкой Gezatone Lm110

Артикул: 86181
  • Зеркало косметологическое с подсветкой Gezatone Lm110 - фото 1
  • Зеркало косметологическое с подсветкой Gezatone Lm110 - фото 2
  • Зеркало косметологическое с подсветкой Gezatone Lm110 - фото 3
Зеркало косметологическое с подсветкой Gezatone Lm110 - фото 1
Зеркало косметологическое с подсветкой Gezatone Lm110 - фото 2
Зеркало косметологическое с подсветкой Gezatone Lm110 - фото 3
1 990 руб. 

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1 530 руб. 

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Артикул: 86181
В наличии
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БрендGezatone
Тип товараЗеркало косметологическое с подсветкой
Зеркало Gezatone LM110 поможет Вам не упустить ни одной детали, ведь оно обладает двумя отражающими поверхностями, одна из которых - это стандартное зеркало, а вторая является линзой с пятикратным увеличением. Круговая подсветка по контуру зеркала нормализует и выравнивает освещение, позволяет детально разглядеть проблемные зоны и участки, требующие наиболее тщательного внимания. Нанесение косметических средств, макияжа станет теперь простым и удобным с зеркалом Gezatone LM110. Зеркало обладает способность вращаться и принимать именно тот угол наклона, который будет удобен именно Вам, что сделает процедуры ухода за собой максимально продуктивными и комфортными.


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Зеркало косметологическое с подсветкой Gezatone Lm110 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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