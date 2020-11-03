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Торцовочная пила Metabo KGS 305 M (619305000)

Артикул: 81859
  • Пила торцовочная Metabo KGS305M (619305000) - фото 1
  • Пила торцовочная Metabo KGS305M (619305000) - фото 2
Пила торцовочная Metabo KGS305M (619305000) - фото 1
Пила торцовочная Metabo KGS305M (619305000) - фото 2
36 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 81859
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БрендMetabo
Тип товараПила торцовочная
Скорость вращения3850 об/мин
Глубина пропила120 мм
Диаметр диска305 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркересть
Мощность2000 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила320 мм
Фиксация шпинделянет
Угол поворота60 град
Угол наклона47 град
Тормоз двигателяда
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Пылесборникесть
Подключение пылесосаесть
Плавный пускесть
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см118
Ширина, см69
Высота, см104
Вес, кг29
дисковая, настольная, вес - 29 кг


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