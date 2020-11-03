Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Nozomi
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Япония
|Высота, см
|16
|Длина, см
|50
|Ширина, см
|17
|Вес, кг
|1.7
Массажер Nozomi Mh-103 с ионной лампой представляет собой аппарат, позволяющий проводить самомассаж любой точки тела. Удобная форма позволяет легко дотягиваться до спины и других труднодоступных мест. Четыре массажных пальца воздействуют на мышцы тела в двух скоростных режимах. Наличие ионной лампы способствует улучшению кровообращения и замедлению процессов старения. Массажер Nozomi Mh-103 не требует посторонней помощи и специальных навыков для проведения массажных сеансов.Особенности:
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить Алмаг 01 и другие приборы Елатомского завода.
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить аппликатор Ляпко.
Телефон для звонков в Тольятти
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв