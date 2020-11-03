Дрель Bosch GBM 1600 RE (6011B0000)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Дрель
|Блокировка кнопки включения
|да
|Дополнительная рукоятка
|да
|Зарядное устройство в комплекте
|нет
|Импульсный режим
|нет
|Лампа точечной подсветки
|нет
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|40 мм
|Макс. диаметр сверления (металл)
|16 мм
|Максимальный крутящий момент
|11 Нм
|Мощность
|850 Вт
|Питание
|от сети
|Пылесборник
|да
|Тип патрона
|кулачковый
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Вес, кг
|3
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