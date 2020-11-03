Вибрационный насос Вихрь ВН-15Н

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Насосы
|Глубина погружения под зеркало воды
|8 м
|Диаметр разъема соединения
|0.75 дюйм.
|Качество воды
|чистая
|Максимальная температура воды
|35°C
|Максимальный напор
|72 м
|Минимальная температура воды
|1°C
|Минимальная температура окружающей среды
|2°C
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|280 Вт
|Пропускная способность
|1.08 куб.м/час
|Размер фильтруемых частиц
|5 мм
|Режущая насадка
|нет
|Длина, см
|28
|Ширина, см
|11
|Высота, см
|16
|Вес, кг
|3.2
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