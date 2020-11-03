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WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010PKIT

Артикул: 72510
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010PKIT - фото 1
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010PKIT - фото 2
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010PKIT - фото 3
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010PKIT - фото 4
WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010PKIT - фото 1
WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010PKIT - фото 2
WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010PKIT - фото 3
WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010PKIT - фото 4
3 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 72510
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БрендTP-Link
Тип товараWi-Fi адаптер
Дополнительнодиапазон - 300 метров в помещении
Защита информации128-бит AES Encryption
Интерфейс подключенияEthernet
Количество внешних антенннет
Типадаптер PowerLine
Комплект адаптеров модели TL-PA4010PKIT от компании TP-LINK, позволяет в максимально сжатые сроки расширить уже существующую сеть, без необходимости прокладки линий интернет-кабелей. Данная серия поддерживает стандарт HomePlugAV, что позволяет развить максимально возможную скорость передачи данных до 500 Мбит/с, чего будет вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать несколько потоков воспроизведения видео HD-качества. Для полноценной работы представленной серии необходима стандартная бытовая электросеть с напряжением 220В. TL-PA4010PKIT оснащен запатентованной технологией энергосбережения, которая позволяет экономить до 85 % потребляемой энергии без какого-либо ущерба для пропускной способности и качества сигнала. Данная модель выполнена из особого облегченного пластика, что позволило добиться максимального уменьшения веса и размеров комплекта. Все вышеперечисленное делает TP-LINK TL-PA4010PKIT идеальным выбором для создания как домашней, так и офисной сети.


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