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WiFi адаптер TP-Link Archer T4U

Артикул: 72509
  • WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T4U - фото 1
  • WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T4U - фото 2
  • WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T4U - фото 3
WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T4U - фото 1
WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T4U - фото 2
WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T4U - фото 3
2 120 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 72509
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTP-Link
Тип товараWi-Fi адаптер
Дополнительноподдержка Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информацииWEP, WPA, WPA2, 802.1x
Интерфейс подключенияUSB
Количество внешних антенннет
Макс. скорость беспроводного соединения867 мБит/с
Мощность передатчика20 dBM
Стандарт беспроводной связи802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11a, 802.11b
ТипWi-Fi адаптер
Адаптер беспроводной TP-LINK Archer T4U выпускается с размещенной внутри встроенной антенной, что обеспечивает подключенное через USB-порт устройство беспроводным соединением с сетью Интернет при помощи технологии Wi-Fi. Эта модель создана в черном цвете. В TP-LINK Archer T4U встроен передатчик с мощностью 20 dBm, что позволяет разгонять передаваемый поток данных до скорости 867 Мбит в секунду в 5-ГГц частотном диапазоне. Адаптер поддерживает обширный спектр возможностей шифрования, основанный на технологии WPA и ее модификации WPA2. Это помогает предотвратить несанкционированное подключение к пользовательской беспроводной сети. Данная модель поддерживает наиболее распространенные серии операционной системы Windows (7, XP и 8).


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WiFi адаптер TP-Link Archer T4U - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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