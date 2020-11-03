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Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-WPA4220KIT

Артикул: 72507
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  • Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-WPA4220KIT - фото 2
  • Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-WPA4220KIT - фото 3
  • Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-WPA4220KIT - фото 4
  • Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-WPA4220KIT - фото 5
  • Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-WPA4220KIT - фото 6
Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-WPA4220KIT - фото 1
Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-WPA4220KIT - фото 2
Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-WPA4220KIT - фото 3
Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-WPA4220KIT - фото 4
Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-WPA4220KIT - фото 5
Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-WPA4220KIT - фото 6
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 72507
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БрендTP-Link
Тип товараWi-Fi адаптер
Дополнительноиндикатор Power, web-интерфейс
Защита информации128-бит AES Encryption, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2, WPA, WEP
Интерфейс подключенияEthernet
Количество внешних антенннет
Макс. скорость беспроводного соединения300 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи802.11n, 802.11b, 802.11g
Типадаптер PowerLine
С помощью представленного комплекта вы сможете значительно расширить диапазон работы домашней или офисной сети. Для этого вам больше не понадобится дополнительная прокладка кабелей. Все что нужно – это стандартная электросеть 220 В, что делает комплект адаптеров Powerline TP-LINK TL-WPA4220KIT подходящим для установки абсолютно в любом помещении. Устройство способно раздавать сигнал на расстояние до 300 метров. Это один из лучших показателей на сегодняшний день среди аналогичных сетевых устройств. Для того, чтобы максимально упросить первоначальную установку, серия оснащена кнопкой Wi Fi Clone Button, которая позволяет всего лишь одним нажатием скопировать имя сети и пароль маршрутизатора, что делает установку представленных адаптеров максимально простой. Компания TP-LINK гарантирует 100 % безопасность вашего сетевого подключения, т.к. модель оснащена механической кнопкой Pair, которая предназначена для создания надежного подключения. Все вышеперечисленное позволяет с уверенностью сказать, что TP-LINK TL-WPA4220KIT является одним из лучших предложений на современном рынке сетевого оборудования.


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