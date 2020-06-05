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Наушники Sony MDR-ZX110AP Black

(2)
Артикул: 72248
  • Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - фото 1
  • Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - фото 2
Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - фото 1
Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - фото 2
1 400 руб. 
1 974 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 72248
В наличии
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БрендSony
Тип товараНаушники
Микрофоннет
Тип наушников - накладные. Чувствительность - 98 дБ/мВт


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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05.06.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Качество звука, цена, долговечность, уши не болят от ношения этих наушников (я к тому же очки ношу).

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Не понимаю, почему многие пишут, что уши болят, ибо у меня и моего знакомого с этим все в порядке, это огромный плюс.


05.06.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
хороший звук. вроде как даже басы есть. кнопка пауза, микрофон.

Недостатки:
нет

Комментарий:
у меня есть другая модель наушников сони (без микрофона). эти лучшего качества, и лучше качество звука

Самовывоз невозможен
Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - по цене 1400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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