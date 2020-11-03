ИБП APC Smart-UPS C SMC3000I

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|APC
|Тип товара
|ИБП
|Вес, кг
|43
|Максимальная поглощаемая энергия импульса
|300 Дж
|Форма выходного сигнала
|синусоида
|Тип ИБП
|линейно-интерактивный
|Тип выходных разъемов питания
|розетка евростандарт
|Тип выходных разъемов питания
|IEC 320 C13 (компьютерный)
|Производство
|Филиппины
|Общее количество выходных разъёмов питания
|6
|Количество выходных разъёмов с питанием от батареи
|6
|Время работы при полной нагрузке
|5.8 мин
|Защита телефонной линии
|нет
|Защита локальной сети
|нет
|Длина, см
|54.5
|Выходная мощность
|3000 ВА/2100 Вт
|Высота, см
|43.5
|Входное напряжение
|230 В
|Ширина, см
|20
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