ИБП Powercom IMP-825AP (3 кабеля)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Powercom
|Тип товара
|ИБП
|Вес, кг
|7.4
|Количество выходных разъёмов с питанием от батареи
|3
|Форма выходного сигнала
|ступенчатая аппроксимация синусоиды
|Тип ИБП
|линейно-интерактивный
|Тип выходных разъемов питания
|IEC 320 C13 (компьютерный)
|Производство
|Китай
|Общее количество выходных разъёмов питания
|5
|Максимальная поглощаемая энергия импульса
|320 Дж
|Защита телефонной линии
|нет
|Время переключения на батарею
|4 мс
|Защита локальной сети
|есть
|Длина, см
|33.5
|Выходная мощность
|825 ВА/495 Вт
|Высота, см
|17
|Входное напряжение
|165-275 В
|Время работы при полной нагрузке
|15 мин
|Ширина, см
|10.5
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