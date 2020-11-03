Люстра подвесная Arte lamp Cappello A3407SP-1BK

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Arte Lamp
|Тип товара
|Потолочные светильники
|Тип светильника
|подвес
|Количество ламп
|1
|Тип цоколя
|E27
|Максимальная мощность лампы, Вт
|40
|Материал плафона/абажура
|металл
|Высота, см
|32
|Длина, см
|24
|Форма
|круг
|Цвет каркаса
|черный
|Цвет плафона
|черный
|Ширина, см
|24
|Вес, кг
|1.2
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