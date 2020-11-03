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Снегоуборщик Huter SGC 6000 (70/7/7)

Артикул: 51057
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000 (70/7/7) - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000 (70/7/7) - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000 (70/7/7) - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000 (70/7/7) - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000 (70/7/7) - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6000 (70/7/7) - фото 3
53 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 51057
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БрендHuter
Тип товараСнегоуборщик бензиновый
Электростартерда
Регулировка положения снегозаборникамеханическая
Число тактов работы бензинового двигателя4
Тип приводаколесный
Тип двигателябензиновый
Самоходностьесть
Родина брендаГермания
Объём топливного бака, л3.6
Объем топливного двигателя212 куб. см
Мощность топливного двигателя8 л. с.
Максимальная дальность выброса снега15 м
Задний ходесть
Наличие фарыесть
Ширина захвата, мм620
Высота захвата, мм540
Длина, см93
Ширина, см82
Высота, см77
Вес, кг85
самоходный, мощность - 8 л. с. Размер захвата - 620x540 мм


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