Колонки Sven SPS-607 2.0 черный 6Вт

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Sven
|Тип товара
|Колонки
|Вес, кг
|2.093
|Длина, см
|29
|Ширина, см
|24.5
|Высота, см
|24.5
|Диапазон воспроизводимых частот
|80 - 18000 Гц
|Тип акустической системы
|2.0
|Суммарная мощность
|6 Вт
|Мощность
|1.5 Вт
|Материал корпуса колонок
|дерево
|Мощность фронтальных колонок
|3 Вт
|Разъем для наушников
|нет
|Питание от USB
|нет
|Питание от сети
|есть
|Интерфейс USB Type A (для флэшки)
|нет
|Количество колонок в комплекте
|2
|Входы
|линейный
|Производство
|Китай
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