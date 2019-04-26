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Объектив Yongnuo EF 50mm f/1.8 Canon

(1)
Артикул: 47784
  • Объектив Yongnuo 50 1.8 Canon - фото 1
  • Объектив Yongnuo 50 1.8 Canon - фото 2
  • Объектив Yongnuo 50 1.8 Canon - фото 3
  • Объектив Yongnuo 50 1.8 Canon - фото 4
Объектив Yongnuo 50 1.8 Canon - фото 1
Объектив Yongnuo 50 1.8 Canon - фото 2
Объектив Yongnuo 50 1.8 Canon - фото 3
Объектив Yongnuo 50 1.8 Canon - фото 4
5 599 руб. 
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+ 109 КэтКоинов
Артикул: 47784
В наличии
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БрендYongnuo
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетCanon EF/EF-S
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра52 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/1.80
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/1.80
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм50
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм50
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.125
стандартный объектив с постоянным ФР, крепление Canon EF и EF-S, автоматическая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0.45 м, размеры (DхL): 73x55 мм.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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26.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Быстрый автофокус, резкость, симпатичное боке, ЦЕНА.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Мой первый портретник, пользуюсь уже два года и недостатков не вижу. Фокусируется быстро, ничего не отваливается, вообще никаких проблем с ним.

Самовывоз невозможен
Объектив Yongnuo EF 50mm f/1.8 Canon - по цене 5599 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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