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Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro уцененный

Артикул: 45220
  • Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro (уценка) - фото 1
  • Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro (уценка) - фото 2
  • Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro (уценка) - фото 3
Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro (уценка) - фото 1
Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro (уценка) - фото 2
Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro (уценка) - фото 3
19 000 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 45220
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNeato
Тип товараРобот-пылесос
Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro
Причина уценки: пропайка компонентов.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: незначительные следы эксплуатации, потертости на колесах.
Спецификация:
  • сухая уборка;
  • ограничитель зоны уборки;
  • местная уборка.
Комплектация:
  • устройство;
  • сменная резиновая щетка;
  • зарядная станция;
  • сменная резиновая лента;
  • руководство;
  • ориг. упаковка.


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Самовывоз невозможен
Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro уцененный - купить по цене 19000 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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