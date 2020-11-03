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Гайковёрт сетевой ударный Makita TD0101F

Артикул: 44967
Гайковёрт сетевой ударный MAKITA TD0101F
6 650 руб. 
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+ 116 КэтКоинов
Артикул: 44967
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараГайковерт
Ударный механизместь

Ударный шуруповерт Makita TD0101F предназначен для вкручивания и выкручивания шурупов и винтов. Данная модель поддерживает режим удара, который позволяет срывать и свободно откручивать заржавевшие крепежи. Сетевой инструмент обладает небольшим весом, прочным корпусом с мягкими резиновыми вставками, вентиляцией для охлаждения, функцией - реверсивного движения и подсветкой.

Характеристики:

  • ударный электрический шуруповерт
  • потр. мощность 230 Вт
  • шестигранный патрон 6.35 мм
  • диаметр крепежа (макс.) М 14
  • диаметр крепежа (мин.) М 5
  • ударные свойства 3200 уд/мин
  • вращающий момент (макс.) 100 Нм
  • обороты (мин) 3600
  • регулирование частоты вращения
  • элетрокабель 2.5 м
  • светодиодный фонарик для подсветки
  • функция обратного вращения (реверс)
  • размеры 184х67х192 мм
  • вес 990 г




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Гайковёрт сетевой ударный Makita TD0101F - по цене 6650 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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