Фильтр поляризационный Kenko 58S C-PL SLIM

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|Бренд
|Kenko
|Тип товара
|Фильтр поляризационный
|Диаметр, мм
|58
Этот фильтр поможет повысить цветовую насыщенность фотоснимка, например сделать темнее синий цвет неба, чтобы выделить белоснежные облака, или устранить нежелательные отражения и блики от неметаллических поверхностей, в частности воды или стекла. Фильтр также увеличивает контрастность пейзажа при наличии атмосферной дымки. Модель Circular PL не изменяет общий цветовой баланс снимка и подходит для использования с современными зеркальными фотокамерами, в системе фокусировки которых используются вызывающие поляризацию света полузеркала.
Характеристики
|Тип
|Поляризационный PL, CPL
|Диаметр резьбы
|58 мм
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25.05.2019
Цена
Недостатки:
нет