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Пылесос ARNICA Bora 3000

Артикул: 40101
  • Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 1
  • Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 2
  • Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 3
  • Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 4
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  • Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 6
  • Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 7
  • Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 8
  • Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 9
  • Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 10
  • Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 11
  • Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 12
  • Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 13
  • Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 14
Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 1
Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 2
Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 3
Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 4
Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 5
Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 6
Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 7
Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 8
Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 9
Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 10
Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 11
Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 12
Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 13
Пылесос Arnica Bora 3000 - фото 14
10 990 руб. 
11 490 руб. 
Купить
+ 249 КэтКоинов
Артикул: 40101
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Bora
filter_noneТовар входит в коллекцию Bora
БрендARNICA
Тип товараПылесосы
Основной цветсиний
Дополнительный цветчерный
Тип уборкисухая
Тип пылесборникааквафильтр
Емкость пылесборника1.2 л
Регулятор мощностина корпусе
Потребляемая мощность, Вт2400
Мощность всасывания, Вт350
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ79
Комплектациятурбощетка в комплекте/фильтр тонкой очистки
Длина сетевого шнура6 м
Вес, кг6.4
Размеры (ВxШxГ), см44x59x34
Cухая уборка, с аквафильтром, без мешка для сбора пыли, работа от сети, потребляемая мощность 2400 Вт, вес 6.4 кг


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Пылесос ARNICA Bora 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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