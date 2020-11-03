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Мясорубка Bosch MFW 45020

Артикул: 38651
Мясорубка Bosch MFW 45020
8 400 руб. 
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+ 227 КэтКоинов
Артикул: 38651
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараМясорубки
Система реверсаесть
Максимальное время непрерывной работы15 мин.
Материал корпусапластик
Материал лоткапластик
Соковыжималканет
Насадкинасадка для кеббе
Насадкинасадка для приготовления колбас
Насадкиперфорированный диск для фарша
Комплектациядокументация
КомплектацияТолкатель
Комплектациялоток
Комплектациякомплект насадок
мощность 500 Вт, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, корпус из пластика, отсек для хранения насадок


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Самовывоз невозможен
Мясорубка Bosch MFW 45020 - по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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