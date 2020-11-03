Степлер Bosch PTK 3,6 Li (0603968120)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Степлер строительный
|Функция двойного удара
|нет
|Размер магазина
|100 шт
|Ширина П-образной скобки
|11.4 мм
|Аккумулятор в комплекте
|да
|Емкость аккумулятора
|1.3 Ач
|Зарядное устройство в комплекте
|да
|Кол-во ударов
|30 уд/мин
|Мощность, Вт
|650
|Напряжение аккумулятора, В
|3.6
|Тип
|аккумуляторный
|Тип аккумулятора
|Li-lon
|Длина, см
|15.5
|Ширина, см
|4.5
|Высота, см
|14
|Вес, кг
|0.74
Используется для фиксации легких материалов к дереву мягких пород.
Преимущества: индикатор наполненности магазина и заряда аккумулятора; прорезиненная рукоятка; низкий вес; защита от случайного пуска.
Характеристики: