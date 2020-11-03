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Сабвуфер Hertz DBA 200.3

Артикул: 36199
Сабвуфер Hertz DBA 200.3
19 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 36199
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БрендHertz
Тип товараСабвуфер
Встроенный усилительесть
Особенностивысоковольтный вход
Чувствительность92 дБ
Типоразмер20 см (8 дюйм.)
Тип корпусас пассивным радиатором
Типсабвуфер
Резонансная частота (Fs)54 Гц
Полная добротность (Qts)0.4
Особенностирегулировка фазы
Диапазон воспроизводимых частот32 - 400 Гц
Мощность140 Вт (максимальная)
Материал диффузорабумага с водоотталкивающим покрытием
Корпусесть
Количество полос1
Количество динамиков1
Импеданс4 Ом
Эквивалентный объем (Vas)12 л
сабвуфер, типоразмер: 20 см (8 дюйм.), максимальная мощность 140 Вт, чувствительность 92 дБ, импеданс 4 Ом, тип корпуса: с пассивным радиатором, встроенный усилитель


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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