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Электрогенератор Huter DY6500LXA (с АВР)

(1)
Артикул: 35817
Электрогенератор Huter DY6500LXA (с АВР)
52 390 руб. 
57 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 35817
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БрендHuter
Тип товараЭлектрогенератор бензиновый
Вольтметресть
Выход 12 В1 розетка
Глушительесть
Защита от перегрузокесть
Звукоизоляционный кожухнет
Уровень шума71 дБ
Число розеток 220 В2
Число фаз1 (220 вольт)
Вес, кг84
Высота, см53.5
Длина, см70
Ширина, см57
бензиновый генератор, однофазный (220 вольт), мощность 5 кВт, выход 12 В, запуск ручной, электрический, автоматический, двигатель Hunter 188f OHV, вес 84 кг


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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07.08.2020
Достоинства:
Качество сборки, без сбоев в работе

Недостатки:
не выявил пока что

Комментарий:
Брали для Дома. Взяли сразу с запасом и с авр. Полностью выполняет все наши функции. Стоит на улице под навесом и никаких проблем с ним нет.

Самовывоз невозможен
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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