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Радиатор масляный Ресанта ОМПТ-9Н

(1)
Артикул: 35772
  • Масляный радиатор Ресанта ОМПТ- 9Н (2 кВт) - фото 1
  • Радиатор масляный Ресанта ОМПТ- 9Н (2 кВт) - фото 2
  • Радиатор масляный Ресанта ОМПТ- 9Н (2 кВт) - фото 3
Масляный радиатор Ресанта ОМПТ- 9Н (2 кВт) - фото 1
Радиатор масляный Ресанта ОМПТ- 9Н (2 кВт) - фото 2
Радиатор масляный Ресанта ОМПТ- 9Н (2 кВт) - фото 3
3 290 руб. 
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+ 69 КэтКоинов
Артикул: 35772
В наличии
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БрендРесанта
Тип товараМасляный радиатор
Количество секций9
Мощность обогрева2000 Вт
Напряжение220 В
Площадь обогрева20 кв.м
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Управлениемеханическое
Защита от мороза, отключение при перегревеесть
Тип установкиНапольный
Вес, кг9,7
масляный радиатор, мощность обогрева 2000 Вт, механическое управление


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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17.08.2020
Достоинства:
Недорогой
Симпатично выглядит

Комментарий:
Поставил на дачу недавно, греет хорошо,прост в работе,красивая упаковка
Быстро доставили

Самовывоз невозможен
Радиатор масляный Ресанта ОМПТ-9Н - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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