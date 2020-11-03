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Стабилизатор Ресанта трехфазный АСН-3000/3

Артикул: 35724
Стабилизатор Ресанта трехфазный АСН- 3000/3
14 690 руб. 

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Артикул: 35724
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 449 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение240-430
Типэлектромеханический
Установканапольный
Активная мощность3000
Максимальное входное напряжение, В430
Минимальное входное напряжение, В240
Отображение информациицифровой
Полная мощность3000
Вес, кг21
Высота, см17
Длина, см49
Ширина, см33

Диапазон входного напряжения, В

240-430

Номинальная величина выходного напряжения, В

380±2%

Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт)

3

Рабочая частота (Гц)

50 / 60

КПД, при нагрузке 80% не менее

97

Точность поддержания выходного напряжения (%)

2

Масса нетто (кг)

21

Охлаждение

естественное

Время регулирования (мс)

10

Искажение синусоиды

отсутствует
Высоковольтная защита (В)

260±5

Класс защиты

IP 20 (негерметизирован)

Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)

170х490х330

Рабочая температура окружающей среды (оС)

0-45

Относительная влажность воздуха, не более (%)

80


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Самовывоз невозможен
Стабилизатор Ресанта трехфазный АСН-3000/3 - стоимость товара 14690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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