8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ250К(компакт)

Артикул: 35688
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ250К(компакт)
9 800 руб. 
Купить
+ 173 КэтКоинов
Артикул: 35688
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендРесанта
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Температурный диапазон работыот 40°C до -10°C
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая (MMA)
Форсаж дугиесть

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250К компакт является высокоточным эффективным оборудованием, предназначенным для ручного дугового сваривания изделий из металла, а именно деталей, листов, заготовок в промышленных и бытовых условиях.

Сварочный инвертор является профессиональным устройством компактного исполнения, которое рассчитано на использование шестимиллиметровых электродов. Технические характеристики устройства и режимы сварки позволяют выполнять высококачественные сварные швы, в том числе в условиях высотных работ. Компактность обусловливает удобство хранения прибора, а его небольшой вес обеспечивает мобильность.

Особенности модели:

  • В корпусе устройства выполнены отверстия и система встроенных вентиляторов, обеспечивающих принудительную вентиляцию и предотвращающие перегрев инвертора, что обеспечивает функционирование устройства в установленном режиме и продлевает срок его службы;
  • Высокое качество сварных соединений, обеспеченное поэтапным регулированием величин сварочного тока и возможностью подбора наиболее подходящего режима сварочных работ;
  • Удобство регулирования параметров сваривания в соответствии с требуемым диапазоном значений и устойчивость работы в условиях нестабильности напряжения обеспечивают повышенную электробезопасность конструкции;
  • Светодиодные индикаторы обеспечивают своевременное информирование сварщика о технических характеристиках устройства и параметрах работы;
  • Цифровой дисплей, отображающий параметры функционирования аппарата, в том числе величину сварочного тока, способствует устойчивой надежной работе;
  • Исполнение аппарата предполагает наличие функций горячего старта сварки, усиления дуги и противодействия залипанию дуги на шве, что обусловливают простоту и легкость эксплуатации даже для начинающего сварщика;
  • Высокая прочность корпуса в сочетании с малым весом и входящим в комплект практичным ремнем обеспечивают легкость и удобство транспортировки устройства, в том числе на рабочей площадке.

Комплектация:

  • Кабель, снабженный клеммой для заземления;
  • Кабель, снабженный держателем электродов;
  • Паспорт устройства;
  • Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250К компакт;
  • Упаковка изделия.

Видео:

Видеообзор на Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ250К(компакт)

Видеообзор Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ250К(компакт)



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ250К(компакт) - стоимость товара 9800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...