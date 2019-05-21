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Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ160ПН

(1)
Артикул: 35683
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ160ПН
9 190 руб. 

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Артикул: 35683
В наличии
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БрендРесанта
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Температурный диапазон работыот 40°C до -10°C
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая (MMA)
Форсаж дугиесть
сварочный инвертор, типы сварки: ручная дуговая (MMA), макс. сварочный ток: 160 А (MMA), диаметр электрода: 4 мм, антиприлипание, горячий старт


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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21.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Как профессиональный сварщик могу сказать, что очень даже неплохой аппарат. Плюсы: постоянный ток; легкий, мобильный. Дуга хорошо зажигается из-за достаточно большого напряжения холостого хода. Мало потребляет энергии, если разумно использовать, конечно)). Если проводка слабая, разумнее взять электрод небольшого диаметра: 2, 5; 3-максимум. Чтобы варить диаметром 4, нужно ставить на макс, при этом нагрузка на сеть возрастает.

Недостатки:
Из минусов: короткие сварочные кабели, причём в последнее время китайцы делают их из какого то подобия меди, точнее алюминия, покрытого медью. Так что стоит поменять их на более длинные отечественного производства. Не бойтесь, сила тока при этом не потеряется. (На производстве удлинял до 30 метров и всё норм. Главное, сечение при таком удлинении увеличивать до 25-35 кв. ). Электрододержатель тоже стоит поменять. Из всего разнообразия держателей я предпочитаю,, вилку,,. Опытные знают как изготовить и соединить её с кабелем, а неопытным советую держатели фирмы есаб. Сетевой кабель на морозе становится жестким. На производстве менял на кг сечением 6 кв. По сравнению с отечественным ВД при сварке электродами уони ,, рвет дугу,, , но это дело привычки и это субъективное мнение.

Комментарий:
Норм аппарат. Как и всё оборудование требует надлежащего обращения и понимания как с этим работать. Пользуюсь дома таким на 160 а. На работе 250 а и 190 а. Проблем особо не доставляли. На работе 250а при очень интенсивной работе проработал 3 года. Очень хороший показатель, я считаю. Правда после полутора лет работы рассыпался один вентилятор. Работал на одном. В жару при сварке 4-ой отключался. Но это особо не мешало))). За такую цену очень неплохой результат. Подойдет для дачных и гаражных работ на все сто. Как и все мощные потребители требует удлинители серьезного сечения. У меня были удлинители по 25-30 метров сечения 6кв и 4кв. При тонких проводах плохо варит. Поэтому, проверяйте свою проводку, удлинители. Это вам не лампочка на 60 ватт. Всего доброго. Надеюсь, мой отзыв помог вам

Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ160ПН - по цене 9190 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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