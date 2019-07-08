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Электропила Huter ELS-2400

(1)
Артикул: 35649
  • Электропила Huter ELS-2400 - фото 1
  • Электропила Huter ELS-2400 - фото 2
Электропила Huter ELS-2400 - фото 1
Электропила Huter ELS-2400 - фото 2
6 590 руб. 

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Артикул: 35649
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараЭлектропила цепная
Максимальная длина шины18 дюйм.
Плавный пускнет
Шаг цепи3/8 дюйм.
Длина шины45 см
Антивибрациянет
Мощность двигателя2400 Вт
Питаниеот сети 220 В
Плавная регулировка скоростинет
Тормоз цепиесть
Уровень шума64 дБ
Длина (с шиной)57.5
Ширина, см26
Высота, см22
Вес, кг7.5

Электропила Huter ELS-2400 находит свое применение в проведении легких и средней тяжести работ, связанных с распиловкой дерева. Может использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. С ее помощью возможна заготовка дров, вырезка небольших деревьев и кустарников, проведение различных строительных и ремонтных работ. Продуманная конструкция и сбалансированность электропилы Huter ELS-2400 обеспечивают длительную безопасную работу инструмента.

Особенности:

  • Процесс автоматической смазки цепи увеличивает срок эксплуатации инструмента;
  • Моментальная остановка цепи обеспечивается легким нажатием на передний упор;
  • Две рукоятки обеспечивают уверенный хват инструмента двумя руками;
  • На задней рукоятке имеется крюк для закрепления электрошнура, не допускающий непреднамеренного отключения пилы от электросети при натяжении провода;
  • Широкая горловина масляного бака облегчает его заполнение;
  • Максимальная скорость вращения цепи достигает 840 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 62;
  • Натяжение цепи производится без инструментов, с помощью специального "барашка";
  • Низкий уровень шума, составляющий 64 дБ.

Комплектация:

  • Электропила Huter ELS-2400;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Талон на гарантийный ремонт;
  • Инструкция по эксплуатации;
  • Упаковка.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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08.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
пилит хорошо но шнур коротковат

Самовывоз невозможен
Электропила Huter ELS-2400 - этот товар вы можете купить по цене 6590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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