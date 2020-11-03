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Газонокосилка бензиновая Huter GLM-5.0 S

Артикул: 35621
Газонокосилка бензиновая Huter GLM-5.0 S
22 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 35621
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БрендHuter
Тип товараГазонокосилка
Общие характеристики
Типгазонокосилка самоходная 
Ширина скашивания46 см 
Скорость вращения ножадо 2850 об./мин 
Травосборникесть, жесткий, объем 60 л 
Функциональность
Мульчированиенет 
Высота скашивания20-85 мм 
Регулировка высоты скашиванияесть, центральная, число уровней - 5 
Выброс травыв травосборник 
Двигатель
Тип двигателябензиновый, четырехтактный 
Мощность5 л.с. 
Топливный бакна 1.2 л 
Конструкция
Ручкаскладная с регулируемой высотой 
Количество колесчетырехколесная 
Материал колесных дисковпластик 
Дополнительная информация
Комплектациятравосборник, диск/нож 


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