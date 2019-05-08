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Бензиновый триммер Huter GGT-2500S

Артикул: 35611
  • Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 1
  • Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 2
  • Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 3
  • Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 4
Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 1
Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 2
Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 3
Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 4
7 950 руб. 
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+ 182 КэтКоинов
Артикул: 35611
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараТриммер бензиновый
Общие характеристики
Типтриммер 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый 
Мощность3.30 л.с. 
Обороты двигателя7500 
Конструкция
Ручкаскладная 
Штангапрямая 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 


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08.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Разборная штанга, универсальная шпуля, мощная, не "Жрет" много топлива.
Удобный ранцевый ремень.

Недостатки:
За 4 года использования немного потеряла в мощности.

Самовывоз невозможен
Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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