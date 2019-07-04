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Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-125/1100

(1)
Артикул: 35439
Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-125/1100
2 590 руб. 

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Артикул: 35439
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность1100 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска11000 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см56
Ширина, см26
Высота, см32
Вес, кг2.4
Угловая шлифмашина, мощность 1100 Вт, частота вращения диска до 11000 об/мин, диаметр диска до 125 мм


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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04.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
цена качество

Самовывоз невозможен
Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-125/1100 - купить по цене 2590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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