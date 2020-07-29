Точильный станок Вихрь ТС-200

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Точильный станок
|Вес, кг
|5.2
|Высота, см
|21
|Диаметр диска
|150 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|12.7 мм
|Длина, см
|20
|Количество скоростей
|1
|Комплект поставки
|Машина настольная шлифовальная, защитный экран, подсветка.
|Мощность
|200 Вт
|Скорость вращения
|2950 об/мин
|Ширина, см
|29.5
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29.07.2020
Интересная,недорогая модель,еще и с лампочкой
Работает пока что без проблем,мощности хватает