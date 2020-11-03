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Фрезер Makita RT0700CX2 - это многофункциональный профессиональный агрегат. Он позволяет использовать основное устройство с четырьмя различными подошвами (в комплект входит 3 подошвы). Фрезер предназначен для снятия фасок с поверхностей различных материалов, таких как дерево, алюминий, пластик, дерево.

Модель оснащена двигателем мощностью 710 Вт. Имеется плавный пуск, регулировка частоты вращения и электронный контроль частоты вращения под нагрузкой. Сумка для хранения и транспортировки инструмента и дополнительных аксессуаров в комплекте поставки.

Характеристики: