8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кран Falcon Eyes LSB-3JS

Артикул: 231476
Кран Falcon Eyes LSB-3JS
5 795 руб. 
Купить
+ 108 КэтКоинов
Артикул: 231476
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFalcon Eyes
Тип товараКран
Минимальная высота, см80
Максимальная нагрузка, кг6
Амортизаторпружинный
Вес, кг4,7
Журавль LSB-3JS предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Конструкция крана исключает вероятность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали(включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла. В комплекте мешок для песка, который используется в качестве груза-противовеса. В модели LSB-3JS установлен пружинный амортизатор.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Кран Falcon Eyes LSB-3JS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5795 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...