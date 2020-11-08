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Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW

Артикул: 231393
  • Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 1
  • Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 2
  • Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 3
  • Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 4
Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 1
Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 2
Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 3
Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - фото 4
12 306 руб. 
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+ 152 КэтКоинов
Артикул: 231393
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараНасадка оптическая
ФормаКруглая
БайонетBowens (сменный, 152 мм)
Размеры, см17х29
Насадка Falcon Eyes FEA-OST BW имеет встроенную линзовую оптическую систему (конденсор) с фокусировкой пучка света. Широко применяется в фотостудиях с целью создания светового или цветового акцента на объекте съемки или фоне. Насадка устанавливается на источник моделирующего, фонового или контрового света. Оптический тубус служит для создания художественных эффектов с помощью направленного пучка света, механизм фокусировки позволяет задать необходимую резкость границ светового потока, угол выходящего пучка не изменяется. Многолинзовый конденсор проецирует луч с равномерной плотностью. Набор цветных фильтров и металлические пластинки с фигурными рисунками помогут реализовать любое творческое решение, цветные фильтры и маски можно использовать одновременно. При использовании масок возможна регулировка степени размытия границ формируемого контура. В комплекте пять цветных фильтров (зеленый, синий, желтый, красный, оранжевый) и пять фильтров гобо (на каждой пластине по две маски). Дополнительные маски гобо можно изготовить самостоятельно. Благодаря корпусу с конвекционным охлаждением насадку можно использовать с галогенными осветителями (не рекомендуется продолжительное использование с лампами большой мощности). Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и стали. Хвостовик сменный, в комплекте кольцо с байонетом Bowens, отдельно приобретаются сменные переходники с диаметром 152 мм для установки на студийное оборудование Hensel, Bowens, MultiBlitz, BronColor и т. д. Длина насадки 290 мм, диаметр линзы 93 мм.


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Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 12306 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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