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Насадка фоновая Falcon Eyes FEA-BRT BW4

Артикул: 231388
  • Насадка фоновая Falcon Eyes FEA-BRT BW4 - фото 1
  • Насадка фоновая Falcon Eyes FEA-BRT BW4 - фото 2
Насадка фоновая Falcon Eyes FEA-BRT BW4 - фото 1
Насадка фоновая Falcon Eyes FEA-BRT BW4 - фото 2
5 163 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 231388
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараНасадка фоновая
ФормаОвальная
БайонетBowens
Размеры, см31?20х35
Насадка фоновая Falcon Eyes FEA-BRT BW4 предназначена для подсветки фона и создания равномерного по плотности эллиптического светового пятна. Насадка устанавливается на осветительные приборы с байонетом Bowens — как на вспышки, так и на осветители постоянного света. Установленную на приборе насадку можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтовым зажимом. Размер получаемого светового пятна при установке насадки на расстоянии 50 см от фона будет составлять около 200?120 см. Корпус насадки изготовлен из металла. Для установки сменных фильтров, на корпусе насадки предусмотрены две клипсы. Внутри насадки отражающее серебристое покрытие. Размер «среза» насадки составляет 31?20 см. Для окрашивания светового пятна в комплекте предусмотрены складная металлическая рамка и четыре сменных фильтра (белый рассеивающий, красный, жёлтый и синий). Фильтры устанавливаются на рамку с помощью четырёх прищепок, находящихся по углам. Рамка с установленным фильтром фиксируется на корпусе насадки клипсами, находящимися на насадке. Размер фильтров — 31?25 см.


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Самовывоз невозможен
Насадка фоновая Falcon Eyes FEA-BRT BW4 - стоимость товара 5163 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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