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Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro

Артикул: 231202
  • Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 1
  • Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 2
  • Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 3
  • Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 4
Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 1
Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 2
Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 3
Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 4
1 306 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231202
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараРефлектор
Вес, кг0,43
Ширина, см24
Длиннофокусный отражатель для вспышек AD400Pro производства компании Godox был разработан для максимально эффективного использования мощности вспышки при освещении удаленных объектов.


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Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - этот товар вы можете купить по цене 1306 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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