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Фотобокс Falcon Eyes PBF-40AB

Артикул: 230862
Фотобокс Falcon Eyes PBF-40AB
1 530 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 230862
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараФотобокс
ФормаКвадратная
Размеры, см40х40х40
Фотобокс PBF-40AB предназначен для съемки небольших предметов. Представляет собой куб из ткани, натянутой на алюминиевый каркас. Легко складывается в небольшой кейс не оставляя складок на стенках, благодаря этому возможна съемка предметов с отражающей поверхностью. Двойные стенки из специальной матовой рассеивающей ткани помогают добиться равномерного мягкого освещения, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Материал стенок фотобокса — полимер, каркас — стальные рамки.


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Самовывоз невозможен
Фотобокс Falcon Eyes PBF-40AB - стоимость товара 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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