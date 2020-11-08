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Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR

Артикул: 230841
  • Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR - фото 1
  • Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR - фото 2
  • Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR - фото 3
Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR - фото 1
Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR - фото 2
Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR - фото 3
2 296 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230841
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараШтанга
Минимальная высота, см32
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см32х8,2х9,7
Максимальная нагрузка, кг5
Вес, кг0,32
Наклонная штанга Falcon Eyes Hangman 310 BR способна увеличить функциональные возможности любого классического фотоштатива. Входящий в комплект наклонный кронштейн позволяет изменять положение штанги, как в вертикальной (от 0? до 180?), так и в горизонтальной плоскости (на 360?), что облегчает расположение камеры для макросъемки или съемок панорам широкоугольными объективами. Штанга устанавливается на основание штатива или на площадку для штативной головки с винтом 3/8. Площадка для крепления штативной головки (или камеры) оборудована реверсивным винтом 1/4-3/8. Также штанга может использоваться как удлинитель центральной колонны (диаметр штанги 28 мм), для этого на противоположном ее конце находится резьбовое отверстие диаметром 3/8. Прецизионно исполненная безлюфтовая конструкция с жидкостным демпфированием и шкалой отсчета на оси панорамирования надежно зафиксирует камеру в любом из выбранных положений. Наклонный узел кронштейна зажимается через зубчатое соединение, что препятствует проскальзыванию. На кронштейне расположены два пузырьковых уровня.


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Самовывоз невозможен
Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR - стоимость товара 2296 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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