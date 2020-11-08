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Штатив Falcon Eyes EasyPod 135

Артикул: 230836
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  • Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 8
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 1
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 2
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 3
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 4
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 5
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 6
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 7
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 8
627 руб. 
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Артикул: 230836
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг2
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Материалалюминий
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см49
Минимальная рабочая высота, см45
Количество секций в штанге3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см133
Вес, кг0.65
Falcon Eyes EasyPod 135 — штатив с несменной 3D-головкой и выдвижной центральной колонной, предназначен для установки компактных фотокамер со стандартным креплением с резьбой 1/4 и весом до 2 кг. Высота штатива регулируется в диапазоне от 45 до 133 см (с выдвинутой в максимальное верхнее положение центральной колонной). Ход колонны составляет 30 см. Штатив очень компактен в сложенном виде благодаря ногам из 3 секций. Секции фиксируются клипсовыми замками, средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость. Алюминиевая центральная колонна оборудована микролифтом с винтовым фиксатором.


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Самовывоз невозможен
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 627 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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