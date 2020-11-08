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Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2

Артикул: 230824
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 8
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 9
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 10
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 1
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 2
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 3
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 4
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 5
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 6
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 7
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 8
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 9
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 10
3 916 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 230824
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг6
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Материалалюминий
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см57.5
Минимальная рабочая высота, см46.5
Количество секций в штанге3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см145
Вес, кг1.86
Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, для которых важно оптимальное сочетание высокого качества и стоимости. Поэтому данная серия обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования. Silver line 614 BHR-2 – легкий надежный штатив со сменной шаровой головкой, предназначен для использования с камерами весом до 6 кг. Максимальная высота штатива 1450 мм. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8, на площадке под камеру винт 1/4.


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Самовывоз невозможен
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - стоимость товара 3916 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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